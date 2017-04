Valuta: Flugten mod sikre investeringer presser yen op

Relateret indhold Artikler

Den japanske yen rammer et femmåneders højdepunkt over for dollar og euro onsdag morgen, hvor de ulmende geopolitiske spændinger sender risikovilligheden i et dybt hul og får investorerne til at kaste sig over sikre havne som yen, T-bonds og guld.



Investorernes flugt er katalyseret af øgede bekymringer om en eventuel amerikansk militæraktion mod Syrien og Nordkorea samt usikkerheden om udfaldet af det franske præsidentvalg.



"Efterspørgslen efter yen er drevet af flugt mod sikkerhed frem for at være genereret af lavere T-bond-renter. Det karakteriserer den seneste bevægelse," vurderer seniorstrateg Masashi Murata fra Brown Brothers Harriman i Tokyo over for Reuters.



Strategen peger på, at strømmen af amerikanske data viser fortsat god gang i væksten, og med forbundsbankens indikationer om kommende renteforhøjelser, er der alt mulig grund til at tro på fremgangen.



"De seneste data tyder på, at USA langt fra er i fundamental dårlig form, og det bør støtte dollar. Men lige nu favoriserer kapitalbevægelserne yen, og markedsdeltagerne ønsker ikke at gå glip af den næste bølge af yen-køb," siger Masashi Murata.



Den stigende bekymring over øgede spændinger mellem USA og Rusland, Syrien og Nordkorea har sat gang i de traditionelle likviditetsstrømme i usikre tider, og med trusler fra Nordkorea om atomangreb på USA, foretrækker investorerne at søge i ly inden påskeferien sætter ind og reducerer markedsvolumen yderligere.



Det har sendt dollar gennem 110 yen-niveauet, der ellers har holdt stand gennem mange måneder.



"Der var en masse bud- og optionsbarrierer omkring 110 yen (per dollar, red.), så et brud på det niveau viser, hvor udbredt det seneste dollar-udsalg er," siger senior valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Og mens investorerne flokkes om yen, er de mere tilbageholdne over for euro. Det skyldes udsigterne til et tæt opløb i det franske præsidentvalg, hvor nye meningsmålinger åbner for et muligt valg af en af anti-EU-kandidaterne, Front Nationales Marine Le Pen eller det yderste venstres wildcard Jean-Luc Mélenchon, ved afstemningen i næste måned.



"Yen-styrkelsen i forhold til euro viser også usikkerheden over for det franske præsidentvalg som den klart tyngende faktor," siger Junichi Ishikawa.



Euro koster onsdag morgen 1,0600 dollar mod 1,0625 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 109,50 yen mod 109,75 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 116,05 yen på en euro onsdag morgen mod 116,60 yen tirsdag eftermiddag.



