Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,2 Topix -1,2 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktieinvestorer kryber i ly onsdag morgen, hvor en trommehvirvel af alarmerende geopolitiske nyheder sender kapitalbevægelserne mod sikre havne som yen og guld, mens renterne på de amerikanske statsobligationer dykker til det laveste niveau i år."Usikkerheden har fundet vej ind i de hidtil tilsyneladende så skudsikre finansielle markeder. Der er helt klart nervøsitet for, at spændingerne om Nordkorea løber løbsk, hvilket øger det i forvejen forhøjede geopolitiske risikomiljø," vurderer analytikere hos Australia & New Zealand Bank ifølge Reuters.I Tokyo rammes markedet af en markant styrkelse af yen, der udhuler de japanske eksportørers rentabilitet og oftest trækker aktiemarkedet ned."Det er muligt, at yen vil forblive stærk i et stykke tid på grund af stigende geopolitiske risici, hvilket ville dæmpe appetitten på at købe på dyk," vurderer Okasan Online Securities i en kommentar ifølge AFP.Panasonic falder 2,0 pct., og Toyota dykker 2,1 pct., hvilket er med til at trække Nikkei og det bredere Topix-indeks ned med 1,2 pct.De kinesiske børser på fastlandet er også generelt negative - omend ikke i samme grad som i Tokyo.Shanghai Composite handles 0,3 pct. lavere, mens CSI 300-indekset falder 0,1 pct., og status for Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong er et minus på 0,2 pct.På de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,3 pct., og Singapores Strait Times handles 0,2 pct. lavere, mens Kospi-indekset i Seoul stiger 0,1 pct.Børsen i Sydney slutter til gengæld med et tab på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,1-0,2 pct. onsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS