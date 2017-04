Obligationer: Renterne fortsætter ned efter Yellens tale

Relateret indhold Artikler

Der er lagt op til nye rentefald for de europæiske statsobligationer i den tidlige handel tirsdag.



Mandag gled renterne en anelse på baggrund af de forskellige uroskabende elementer i nyhedsstrømmen, herunder konflikten i Syrien og den skuffende arbejdsmarkedsrapport fra USA fredag, og det forlængede rentefaldet fra sidste uge.



Sent mandag gik Janet Yellen, USA's centralbankchef, på talerstolen og fortalte, at Federal Reserve forsøger at holde fart i det økonomiske opsving. Det blev tolket som en rolig tilgang til nye renteforhøjelser og har sendt den tiårige amerikanske rente ned til 2,34 pct. - eller 2 basispoint lavere end ved dansk lukketid mandag.



Her lukkede den toneangivende tiårige danske statsobligation i en rente på 0,50 pct., hvilket var et enkelt basispoint lavere end fredag.



Også med til at give rentefald er en stigende nervøsitet over det franske præsidentvalg, hvor EU-skeptiske Marine Le Pen stadig er med i førerfeltet, samt bekymringer om Nordkorea og spændingerne mellem USA og Syrien.



"Vi ser noget efterspørgsel efter sikre havne på baggrund af geopolitiske bekymringer," siger rentechef Guy LeBas fra Janney Montgomery Scott i Philadelphia til Reuters.



Tirsdagen byder på nøgletal for forbrugerpriserne i en række europæiske lande samt opgørelser over ZEW-tillidsindeksene for både Tyskland isoleret og eurozonen som helhed.



Fra USA er der kun mindre nøgletal at holde øje med i form af tillidsindekset NFIB for mindre virksomheder samt den månedlig opgørelse over jobopslag.



/ritzau/FINANS