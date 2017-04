Råvarer: Frygt for uro holder olie og guld oppe

Relateret indhold Artikler

De mest omsatte råvaremarkeder ligger med en fast undertone tirsdag morgen. Geopolitisk uro og flugt mod sikre investeringer holder både olie og guld oppe.



For oliemarkedets vedkommende er der fortsat stor efterspørgsel, og priserne holdes oppe af advarsler om amerikansk reaktion på truende opførsel fra såvel Syrien som Nordkorea.



Dertil kommer forventninger om faldende lagre på det nordamerikanske kontinent, når ugens lageropgørelser kommer fra såvel American Petroleum Institute og Department of Energy.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 56,00 dollar mod 55,65 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,10 dollar mod 52,90 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet er den stigende geopolitiske frygt med til at holde gryden i kog, mens priserne samtidig får hjælp af faldende amerikanske renter.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1256 dollar mod 1252 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5758 dollar mod 5757 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS