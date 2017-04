Valuta: Yen styrkes på geopolitisk frygt

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar handles sidelæns, mens der er bud efter japanske yen tirsdag morgen på de internationale valutamarkeder.



Udviklingen skal ses på baggrund af geopolitisk nervøsitet om det franske præsidentvalg, de eskalerende spændinger i Syrien og den voksende uro om Nordkorea.



Frygten for yderligere opblussen af konflikter og en højredrejning i Frankrig giver sig udslag i stigende flugt mod de traditionelt sikre have som guld, japanske yen og amerikanske statspapirer.



Det har sendt renterne på T-bonds mod syd trods udsigter til renteforhøjelser og reduktion af den amerikanske centralbanks enorme balance oven på den årelange krisebekæmpelse fra Federal Reserves side.



En indsnævring af rentespændet til yen lægger yderligere pres på den japanske valuta, mens euro er koblet af, så længe der ikke er vished om udfaldet af det franske præsidentvalg.



For selv om den højrenationale Marine Le Pen, der ønsker at trække Frankrig ud af eurosamarbejdet, ifølge meningsmålinger halter et godt stykke efter modkandidaten, den centrum-orienterede Emmanuel Macron, skræmmer sporerne fra den britiske brexit-afstemning og det amerikanske præsidentvalg, der begge faldt ud til stor overraskelse for investorerne i forhold til opinionsmålingernes indikationer.



I mangel af bedre fokuserer markedsdeltagerne på ugens nøgletal, der fra onsdag vil give en indikation af inflations- og vækstbilledet i USA via det amerikanske detailsalg, forbrugerpriser og forbrugertillid.



"Der er stadig forsigtighed forud for alle de vigtige forbrugerdata senere på ugen. Det lægger låg på markedet i øjeblikket," vurderer senior analytiker Joe Manimbo fra Western Union Business Solutions i Washington ifølge Reuters.



Federal Reserve topchef, Janet Yellen, vurderede i en tale i Michigan sent mandag, at pengepolitikken er ved at vende tilbage til normalen.



"Den passende pengepolitik nu er tættere på - så lad mig kalde det - neutral," vurderede Yellen.



Euro koster tirsdag morgen 1,0585 dollar mod 1,0600 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 110,65 yen mod 111,15 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 117,10 yen på en euro tirsdag morgen mod 117,80 yen mandag.



