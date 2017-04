Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng -0,9 China Shanghai Composite -0,5 China CSI 300 -0,7 Taiwan Taiex -0,5 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktier falder i en urolig handel tirsdag, hvor frygt for en eskalering af uroen om Mellemøsten og på Den Koreanske Halvø øger den politiske bekymring frem mod den franske præsidentafstemning og skubber investorerne mod mere sikre aktiver såsom yen og statsobligationer."De fleste asiatiske markeder ligger med moderate bevægelser med en blandet tendens. Kursændringerne synes i det store og hele at være en spejling af udviklingen i USA, hvor centrale virksomheders regnskaber senere på ugen kan være årsag til, at investorerne stadig holder fast i aktier," siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore til Reuters.I Tokyo ligger markederne under for en styrkelse af yen, mens fortsat fald i blandt andet Toshiba Corp. inden konglomeratets forventede offentliggørelse af det to gange udskudte regnskab tirsdag også trækker ned.Regnskabet ventes at være med forbehold fra revisorerne, der sætter spørgsmålstegn ved selskabets amerikanske atomdatterselskab Westinghouse, der via massive budgetoverskridelser har skubbet det japanske moderselskab til afgrundens rand.Nikkei falder 0,6 pct., og også det bredere Topix-indeks dykker 0,6 pct.De kinesiske børser på fastlandet er også generelt negative. Shanghai Composite handles 0,5 pct. lavere, mens CSI 300-indekset falder 0,7 pct., og børsen i Hongkong ligger med et minus i Hang Seng-indekset på 0,9 pct.På de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks og Kospi-indekset i Seoul begge med et minus på 0,5 pct., mens Singapores Strait Times handles 0,4 pct. lavere.Børsen i Sydney slutter til gengæld med en gevinst på 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,1 pct. tirsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS