Råvarer: Høj oliepris og dyk i guld- og ædelmetaller

Råvaremarkederne viser mandag morgen stigende oliepriser, mens guld og andre ædelmetaller dykker.



For oliemarkedets vedkommende er øjnene rettet mod Rusland, hvor landets energiminister, Alexander Novak, fredag bemærkede, at det russiske energiministerium har haft drøftelser med olieselskaberne om nødvendigheden af at forlænge den seks måneder lange produktionsreduktions-aftale, når den udløber i juni.



Rusland er ikke medlem af Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec), men deltager i den aftale som Opec indgik med 10 andre lande i januar.



Aftalen har stabiliseret markedet, men det vurderers at være for tidligt at beslutte, om aftalen bør forlænges.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 55,25 dollar mod 55,00 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,35 dollar mod 51,90 dollar fredag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller viger markant i kølvandet af stigende renter på de amerikanske statspapirer.



En ounce guld står mandag morgen i 1252 dollar mod 1267 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 5753 dollar per ton fra 5811 dollar fredag eftermiddag.



