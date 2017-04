Valuta: Stigende renter trækker dollar til tre ugers top

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar starter ugen på et tre-ugers højdepunkt efter udtalelser sent fredag fra en af den amerikanske centralbanks mest magtfulde personer - Federal Reserves Bank of New Yorks William Dudley - hvori han understregede forbundsbankens vilje til at gennemføre kommende renteforhøjelser.



William Dudley vurderede, at hans tidligere udtalelse om en pause i de planlagte renteforhøjelser i forbindelse med en reduktionen af Federal Reserves balance er blevet misfortolket af visse investorer.



Dudley pointerede, at hans vurdering af en pause alene er for at sikre, at en balancereduktion ikke viser sig at have større effekt end estimeret.



"Så jeg vil understrege ordene 'lille pause'," lød det fra William Dudley.



Hans kommentarer vendte hele rentemarkedet 180 grader med en stigning i den toneangivende tiårige rente på knap 10 basispoint til 2,38 pct.



Stigningerne fortsætter i Tokyo mandag morgen, hvor den toneangivende T-bond handles med en rente på 2,39 pct.



Samtidig prøver markedsdeltagerne at tage højde for udviklingen i Syrien efter det amerikanske missilangreb fredag morgen samt risikoen for at den højrenationalistiske Marine Le Pen vinder det franske præsidentvalg.



"Jeg tror, at der er stigende amerikanske renter, som støtter dollar. Den geopolitiske risiko kan være en potentielt positiv faktor for yen med risikoaversion og flugt mod sikkerhed. Med hensyn til euro er markederne i gang med at indprise usikkerhed omkring det franske præsidentvalg," siger valutastrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Euro koster mandag morgen 1,0575 dollar mod 1,0615 dollar fredag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 111,45 yen mod 110,80 yen fredag eftermiddag, mens der går 117,85 yen på en euro fredag morgen mod 117,60 yen fredag eftermiddag.



