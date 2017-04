Aktier: Japan øger pænt mens resten af Fjernøsten tøver

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,7 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -0,9 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,7

De asiatiske aktier uden for Japan ligger let blandet mandag morgen, mens markedet i Tokyo ligger med positiv undertone.De fjernøstlige investorer er i gang med at indhente udviklingen, efter at de gik på weekend i skyggen af de amerikanske missilangreb på Syrien fredag."De amerikanske missiler bliver set som, hvad de sandsynligvis er - en engangsadvarsel på nuværende tidspunkt om, at Syriens præsident Assad skal afstå fra at bruge kemiske våben i den igangværende borgerkrig. Mens de Syrien-relaterede geopolitiske spændinger forbliver høje, er der intet sket i løbet af weekenden, som kan indikere, at det vil være den vigtigste markedsdriver," siger chefstrateg Ray Attrill fra National Australia Bank i Sydney til AFP.I Tokyo stiger Nikkei-indekset 0,7 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,6 pct.De kinesiske børser på fastlandet er mere tilbageholdende, idet Shanghai Composite handles 0,3 pct. lavere, mens CSI 300-indekset falder 0,1 pct.Børsen i Hongkong ligger til gengæld med et plus i Hang Seng-indekset på 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks marginale 0,1 pct. højere, Sydkoreas Kospi-indeks ligger med et fald på 0,9 pct., mens Singapores Strait Times stiger 0,1 pct., og Sydneys ASX 200-indeks ligger 0,7 pct. højere.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,2 pct. mandag morgen.TABELIndeksværdi klokken 06.30./ritzau/FINANS