Der er udsigt til en fredag med rentefald i den toneangivende tiårige danske statsobligation, hvor flere investorer ryster i bukserne over nattens amerikanske missilangreb og ventes at søge mod de mere sikre investeringer i obligationer.



Den toneangivende tiårige danske statsobligation lukkede torsdag i 0,53 pct., som var uændret i forhold til lukkeniveauet onsdag.



Amerikanske flådefartøjer har natten til fredag affyret flere end 50 Tomahawk-krydsermissiler mod mål nær den syriske by Homs, og de finansielle markeder reagerede umiddelbart ved at sende renten på den toneangivende amerikanske T-bond ned til 2,29 pct. på markedet i Tokyo fredag morgen, inden renten stabiliseredes på 2,31 pct.



Niveauet fredag morgen er 5 basispoint lavere, end da de danske handlere lukkede bøgerne torsdag eftermiddag.



"Efter angrebet ligger de amerikanske aktiefutures i større minus, og den amerikanske rente er på sit laveste niveau siden november. De tiårige tyske og danske renter sluttede stort set uændret i går, men en del tyder på rentefald fra morgenstunden," skriver Sydbank i en morgenkommentar.



Foruden obligationer ventes også japanske yen, guld og andre ædelmetaller at være i højere kurs end vanligt fredag.



Siden missilangrebet er prisen på guld steget med over 20 dollar og bliver nu handlet til 1263,10 dollar per ounce.



Missilangrebet lader umiddelbart til at overskygge mødet mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, der indtil videre er forløbet uden kurrer på tråden.



Efter positive meldinger fra mødet var investorerne ellers begyndt at få risikoappetit igen, men det blev kraftig reduceret efter den amerikanske militære involvering.



Ugens vigtigste nøgletalsdata kommer senere fredag, hvor den amerikanske arbejdsmarkedsrapport offentliggøres. Her ventes en jobskabelse på 180.000 i marts, mens lønningerne ventes at stige 0,2 pct. i forhold til februar.



Sydbank vurderer, at en eventuel stærk arbejdsmarkedsrapport kan presse renterne op og styrke dollaren.



/ritzau/FINANS