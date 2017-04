Aktier: Øget usikkerhed efter missilangreb giver store udsving i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,9 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktier stiger fredag efter en noget famlende handel i dagens løb, hvor risikoappetitten først var i top efter positive meldinger fra topmødet mellem USA's præsident Donald Trump og hans kinesiske kollega, Xi Jinping, men siden blev kraftigt reduceret af et amerikansk militærindgreb i konflikten i Syrien.Frygten for en eskalering af konflikten stammer fra amerikanske flådefartøjers affyring af krydsermissiler mod mål nær byen Homs. Det sendte risikolysten under gulvbrædderne på de finansielle markeder, mens investorerne flokkedes om amerikanske statsobligationer, guld og japanske yen."Missilangrebet skabte usikkerhed i markedet, som udløste yen-styrkelse," siger Toshikazu Horiuchi fra Iwaicosmo Securities til nyhedsbureauet AFP.I Tokyo blev en stigning på 0,9 pct. i Nikkei-indekset vendt til først et fald på 0,4 pct. men siden et plus på 0,5 pct."Der bør være en begrænset opfølgning i markedet, da intet på nuværende tidspunkt tyder på, at det er starten på en bredere funderet, vedvarende amerikansk militærindsats," vurderer seniorstrateg Sean Callow fra Westpac over for Reuters.Det bredere japanske Topix-indeks er samtidig vendt fra et minus til et plus på 0,9 pct.De kinesiske børser på fastlandet holdes oppe af de positive indikationer fra topmødet mellem Trump og Xi, der mod forventning endnu ikke har givet anledning til spændinger.Shanghai Composite handles 0,3 pct. højere, mens CSI 300-indekset øger 0,1 pct.Børsen i Hongkong ligger med et minus i Hang Seng-indekset på 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder siver Taiwans Taiex-indeks 0,4 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks ligger med et fald på 0,1 pct., mens Singapores Strait Times dropper 0,5 pct., og Sydneys ASX 200-indeks lukker 0,3 pct. lavere.De amerikanske aktiefutures ligger med kursfald på 0,3 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Olie og guld fløjter op efter amerikansk missilangreb LÆS OGSÅ: Valuta: Yen styrkes af markant øget risikoaversion TABELIndeksværdi klokken 06.25./ritzau/FINANS