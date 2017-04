Råvarer: Olie og guld fløjter op efter amerikansk missilangreb

Relateret indhold Artikler

Priserne på såvel olie som guld stiger markant fredag morgen, hvor frygten for en eskalering af den syriske konflikt et steget i kølvandet af amerikanske missilangreb på en syrisk militærbase som svar på tirsdagens giftgasangreb.



I oliemarkedet er priserne steget lodret, da den spændte situation i hele Mellemøsten kan katalysere forsynings- og leveranceforstyrrelser.



Missilangrebet tidligt fredag morgen var rettet mod syriske hangarer, fly og brændstoftanke på en militær flyveplads ifølge amerikansk kilder.



Syrien grænser op til Irak, der er Opecs næststørste producent.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 55,95 dollar mod 54,75 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,80 dollar mod 51,60 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller stiger som følge af den omsiggribende risikoaversion, der er indtruffet efter det amerikanske missilangreb.



En ounce guld står fredag morgen i 1264 dollar mod 1250 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt en anelse ned til 5875 dollar per ton fra 5880 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS