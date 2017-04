Valuta: Yen styrkes af markant øget risikoaversion

Relateret indhold Artikler

Det amerikansk-kinesiske topmøde mellem præsident Donald Trump og præsident Xi Jinping er skubbet i baggrunden af en amerikansk intervention i konflikten i Syren fredag morgen, hvor investorerne har spændt en markant risikoaversion ud over de finansielle markeder.



Den amerikanske middelhavsflåde har affyret flere end 50 Tomahawk-krydsermissiler mod en syrisk luftbase nær byen Homs i Syrien fredag som reaktion på det, som amerikanerne mener er den syriske regerings brug af kemiske våben i et angreb i Idlib-provinsen tirsdag.



"Vi ser en risikoreaktion på missilgrebet. Det øger potentielt risikoen for en eskalering i hele regionen," siger chefanalytiker Ric Spooner fra CMC Markets til Bloomberg News.



Målet for missilangrebet var en luftbase, der er kontrolleret af det syriske regime. Det var ifølge USA's militær fra denne base, at syriske regeringsstyrker tirsdag lancerede et giftgasangreb.



Risikoaversionen har givet vind i sejlene til den japanske yen, der traditionelt fungerer som sikker havn i usikre tider på samme niveau som guld og amerikanske statsobligationer.



Torsdag sagde USA's præsident, Donald Trump, at "noget skal ske" med Syriens præsident, Bashar al-Assad.



Angrebet har givet topmødet mellem Trump og Xi andenprioritet, trods den store indflydelse, som eventuelle handelshindringer kan få for markedet.



Samtidig afventes den månedlige jobrapport fra de amerikanske myndigheder senere fredag.



Euro koster fredag morgen 1,0645 dollar mod 1,0650 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 110,45 yen mod 110,95 yen torsdag eftermiddag, mens der går 117,55 yen på en euro fredag morgen mod 118,15 yen torsdag eftermiddag.



