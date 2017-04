Relateret indhold Artikler

Flere ting tyder på, at renten på den tiårige toneangivende danske statsobligation vil falde marginalt ved åbningen torsdag.



Herhjemme endte renten på den tiårige danske statsobligation onsdag i 0,53 pct., hvilket var 1 basispoint højere end tirsdag, hvor renten på papiret til gengæld faldt 3 basispoint.



De amerikanske obligationsrenter faldt onsdag, efter at referatet fra Federal Reserves pengepolitiske møde i marts indikerede kommende ændringer af forbundsbankens geninvesteringspolitik, men samtidig pegede på den uenighed, der er om hastigheden af en opbremsning og udfasning af investeringer i T-bonds og realkreditobligationer.



Den tiårige amerikanske rente lukkede onsdag i 2,34 pct. i USA, hvilket var 2 basispoint lavere end tirsdagens slutniveau.



Torsdag morgen handles den toneangivende amerikanske statsobligation med en rente i overkanten af 2,33 pct. på markedet i Asien.



Det er 2 basispoint lavere, end da de danske handlere lukkede bøgerne onsdag eftermiddag.



Præsident Donald Trump skal senere torsdag mødes med sin kinesiske kollega, Xi Jinping, og det kan meget vel få betydning for renten.



"Sker der en forværring af forholdet mellem de to, og bliver der antydet muligheden for høje toldmure, vil det givetvis udløse aktiekursfald, der igen kan udløse rentefald. Bliver stemningen mellem de to mere positiv, vil det sandsynligvis udløse aktiekursstigninger," skriver Sydbank i sin morgenkommentar.



I løbet af torsdagen vil chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, holde tale i Frankfurt. Derudover byder dagen på op til flere nøgletal, blandt andet den ugentlige opgørelse over ledige fra USA. Den ventes at vise, at 250.000 amerikanere stillede sig op i arbejdsløshedskøen for første gang mod 258.000 ugen før.



