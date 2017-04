Relateret indhold Artikler

De amerikanske obligationsrenter faldt onsdag, efter at referatet fra Federal Reserves pengepolitiske møde i marts indikerede kommende ændringer af forbundsbankens geninvesteringspolitik, men samtidig pegede på den uenighed, der er om hastigheden af en opbremsning og udfasning af investeringer i T-bonds og realkreditobligationer.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,34 pct. i New York, hvilket var 2 basispoint lavere end tirsdagens slutniveau.



Torsdag morgen handles den toneangivende amerikanske statsobligation med en rente i overkanten af 2,33 pct. på markedet i Tokyo.



Det er 2 basispoint lavere, end da de danske handlere lukkede bøgerne onsdag eftermiddag.



Ud over at diskutere ændringer i Federal Reserves balance var virkningerne af de mulige finanspolitiske stimuli fra Trump-regeringen et omdrejningspunkt for medlemmerne af forbundsbankens pengepolitiske udvalg, Federal Open Market Committee (FOMC).



Udvalget pointerede, at der er en "signifikant usikkerhed" om den korsigtede effekt af præsident Donald Trumps dagsorden med virksomhedsskattelettelser, udgifter til infrastruktur og lempet regulering, og flere deltagere forventer ikke, at en meningsfuld finanspolitisk stimulering vil vise sig før 2018.



Der var også uenighed om inflationsmålet, idet nogle deltagere påpegede, at kerneinflationen ikke lever op til forventningerne, mens andre mente, at målet stort set er nået.



Positive jobdata



Onsdagens økonomiske nøgletal viste en overraskende høj stigning i antallet af job i ADP's beskæftigelsesrapport over det private amerikanske jobmarked.



263.000 nye job blev oprettet i marts, mod en ventet jobskabelse på 185.000.



Stigningen i februar blev dog samtidig revideret fra 298.000 til 245.000.



Til gengæld skuffede de amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i servicesektoren, ISM non-manufacturing, med et fald i marts til 55,2 fra 57,6 måneden før. Der var forudset et fald til 57,0.



Torsdag byder kun på de ugentlige data for nytilmeldte ledige, mens fredagens vigtige arbejdsmarkedsrapport er ugens statistiske højdepunkt.



/ritzau/FINANS