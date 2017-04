Aktier: Lav risikolyst på røde asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,6 Topix -1,7 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -0,6 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktier falder torsdag, hvor risikoappetitten er blevet skudt ned af forventninger om, at Federal Reserve starter med at reducere centralbankens enorme beholdninger af aktiver senere på året.Investorerne er også på vagt for et potentielt sprængfarligt møde mellem USA's præsident Donald Trump og hans kinesiske kollega, Xi Jinping - det første mellem verdens to mest magtfulde topledere, hvor trusler om handelsrestriktioner og pres på Kina og landets tætte bånd i forholdet til Nordkorea er centrale dele af dagsordenen."Centralbank-aktivopkøb og bred rundhåndethed har været en vigtig støttefaktor for markederne i næsten et årti. Forhøjelse af fed funds-renten med et kvart point i ny og næ er lappeløsninger sammenlignet med ændringer af balancen, der er hovedproblemet," siger økonom Felicity Emmett fra ANZ i Sydney til Reuters.Hun er usikker på, om den globale økonomi overhovedet er i stand til af klare en sådan stor ændring.I Tokyo falder både de store eksportaktier og de finansielle papirer. Toyota dropper 1,2 pct, og Honda dykker 0,9 pct., mens Mitsubishi UFJ Financial og Sumitomo Mitsui bider i græsset med tab på 1,9 pct. og 1,6 pct.Nikkei-indekset falder 1,6 pct., mens det bredere Topix-indeks dropper 1,7 pct.De kinesiske børser på fastlandet gør som de eneste ikke meget væsen af sig. Shanghai Composite handles 0,1 pct. højere, mens CSI 300-indekset falder 0,1 pct.Børsen i Hongkong ligger med et minus i Hang Seng-indekset på 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder siver Taiwans Taiex-indeks 0,6 pct., og også Sydkoreas Kospi-indeks ligger med et fald på 0,6 pct., mens Singapores Strait Times dropper 0,4 pct., og Sydneys ASX 200-indeks lukker 0,5 pct. lavere.De amerikanske aktiefutures ligger med kursfald på 0,2-0,3 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Olielagerhop giver sivende priser LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar presses af rentereferat og topmødenervøsitet TABELIndeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS