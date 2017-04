Valuta: Dollar presses af rentereferat og topmødenervøsitet

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske dollar holder sig i baggrunden torsdag morgen, hvor investorernes forsigtige holdning op til det forestående amerikansk-kinesiske topmøde og geopolitiske bekymringer præger handlen.



Den defensive dollar-udvikling kommer efter onsdagens stærke jobrapport fra det private arbejdsmarked, der umiddelbart tegner godt for fredagens officielle arbejdsmarkedsrapport.



Men siden har referatet fra Federal Reserves pengepolitiske møde i marts ændret investorernes holdning, idet forbundsbankens pengepolitiske udvalg, Federal Open Market Committee (FOMC), ikke var helt så aggressive, som mange havde ventet.



For godt nok blev ændringer af forbundsbankens geninvesteringspolitik diskuteret, men samtidig viste referatet den uenighed, der er om hastigheden af en opbremsning og udfasning af investeringer i T-bonds og realkreditobligationer, samt om opnåelsen af bankens inflationsmål.



"Selv om indholdet af Fed-referatet burde have været understøttende for dollar, blev det trukket ned af efterfølgende udvikling på andre markeder, hvor aktierne reagerede negativt på referatet, og statsobligationsrenterne faldt," siger seniorstrateg Shusuke Yamada fra Bank of America Merrill Lynch i Tokyo til Reuters.



Samtidig vejer de geopolitiske risici negativt for dollar.



"Markedet er kun begyndt at tage forbehold for den seneste udvikling med hensyn til Nordkorea, og påvirkningen fra de geopolitiske konsekvenser af topmødet mellem USA og Kina," vurderer Yamada.



De regionale spændinger er steget efter Nordkorea afprøvede et ballistisk missil onsdag blot en dag før et topmøde mellem USA's præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping, hvor Nordkoreas oprustning vil være i centrum af forhandlingerne.



Samtidig er de finansielle markeder nervøse på grund af Trumps konstante kritik af Kinas økonomiske politik.



Euro koster torsdag morgen 1,0670 dollar mod 1,0665 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 110,50 yen mod 111,10 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 119,60 yen på en euro torsdag morgen mod 119,35 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS