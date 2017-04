Der er udsigt til stort set uændrede renteniveauer, når handlen åbner onsdag morgen efter tirsdagens markante rentefald. Det peger udvikling i USA mod.



Dagens slutresultatet kan dog blive afgjort af endelige tal for ISM-service i USA og ADP-jobrapporten. Efter dansk børstid kommer der endvidere referat fra det seneste møde i den amerikanske centralbanks rentekomité, FOMC.



Den tiårige amerikanske rente lukkede tirsdag i 2,36 pct. i New York, hvilket var 4 basispoint højere end mandagens slutniveau. Onsdag morgen handles den toneangivende amerikanske statsobligation med en rente i underkanten af 2,35 pct. på markedet i Tokyo. Det er knap 1 basispoint højere, end da de danske handlere lukkede bøgerne tirsdag eftermiddag.



Tirsdag eftermiddag blev renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation handlet til 0,52 pct., hvilket var 3 basispoint lavere end mandag. Dermed faldt renten med i alt 8 basispoint på ugens første to dage.



ADP i fokus



ADP-rapporten, der offentliggøres klokken 14.15 kan - som altid - give et hint om, hvad den officielle arbejdsmarkedsrapport vil vise på fredag.



"I de første to måneder af i år har ADP-rapporterne vist stor fremgang. I januar var der tale om en fremgang på 261.000 og i februar viste rapporten en fremgang på hele 298.000," skriver Sydbank i en morgenkommentar.



I marts venter investorerne som gennemsnit en noget mindre fremgang på 185.000 i jobskabelsen ifølge estimater fra Bloomberg News.



En større fremgang kan udløse rentestigninger og styrke dollar.



Klokken 15.45 kommer den endelige opgørelse af PMI for servicesektoren og samlet for marts. Analytikerne som Bloomberg News har spurgt, venter en stigning til 53,1 fra 52,9 for servicesektoren i den foreløbige opgørelse, hvor analytikerne dengang havde ventet 54,0.



Rentemøde-nyt



Efter dansk lukketid, klokken 20, offentliggøres referatet fra det seneste rentemøde i FOMC.



"I referatet vil investorerne primært holde øje med, om der er tegn på flere renteforhøjelser end hidtil antaget. Ved mødet i marts fastholdt Fed forventningerne om tre renteforhøjelser i år og næste år," skriver Sydbank og venter, at hvis flere Fed-direktører i referatet lufter muligheden for flere renteforhøjelser, kan det presse renterne op og styrke dollaren, mens det vil være skidt for aktiemarkedet.



Der kommer i øvrigt også nyt fra det seneste rentemøde i ECB. Det lander klokken 13.30.



/ritzau/FINANS