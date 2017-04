De amerikanske obligationsrenter kravlede tirsdag lidt tilbage efter at have snuset til niveauer, som ikke er set siden det amerikanske præsidentvalg udpegede Donald Trump til leder af verdens største økonomi.



Den igangværende omfordeling af investorernes porteføljer i starten af det nye kvartal var også med til at presse renter, inden gevinsterne blev hevet i land, og et rekyl dermed satte ind.



Den tiårige amerikanske rente lukkede i 2,36 pct. i New York, hvilket var 4 basispoint højere end mandagens slutniveau. Inden da vendte renten rundt, da 2,31 pct. blev nået i nedadgående retning.



Onsdag morgen handles den toneangivende amerikanske statsobligation med en rente i underkanten af 2,35 pct. på markedet i Tokyo.



Det er knap 1 basispoint højere, end da de danske handlere lukkede bøgerne tirsdag eftermiddag.



"Markedet overhalede sig selv. Det vi ser, er gevinsthjemtagning på obligationsbeholdningerne," siger rentechef Charles Comiskey fra Bank of Nova Scotia i New York til Reuters.



Positive nøgletal



Tirsdagens økonomiske nøgletal viste sig fra den let positive side.



Den amerikanske ordreindgang på varige forbrugsgoder steg 1,8 pct. på månedsbasis i februar, mens økonomerne havde forudset en stigning på 1,7 pct.



Renset for transportsektoren viste ordreindgangen en stigning på 0,5 pct., mod en stigning på 0,4 pct.



De amerikanske fabriksordrer steg 1,0 pct. i februar, hvilket var fuldstændigt som ventet.



Onsdag byder på forløberen for fredagens vigtige arbejdsmarkedsrapport, ADP-jobrapporten. Der kommer også aflæsning af ISM service og PMI samlet, mens interessen sidst på dagen vil samle sig om referatet fra det seneste møde i Federal Reserves Open Market Committee, der er forbundsbankens pengepolitiske komite.



/ritzau/FINANS