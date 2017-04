Aktier: Kinesisk købsbølge efter lang weekend

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite +1,0 China CSI 300 +1,1 Taiwan Taiex +0,9 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex +n/a Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktier ligger generelt let positivt onsdag morgen godt hjulpet af de kinesiske investorer, der er tilbage efter en fire dage lang weekend.Men trods de kinesiske stigninger er den underliggende stemning tilbageholdende, idet investorerne er forsigtige med at påtage sig store positioner før topmødet mellem den amerikanske præsident Donald Trump og den kinesiske præsident Xi Jinping, der starter torsdag.Med til at holde investorerne tilbage er også fredagens vigtige arbejdsmarkedsrapport fra de amerikanske myndigheder."Investorerne står på sidelinjen, da de er forsigtige forud for USA-Kina topmødet og de amerikanske jobdata," siger aktiestrateg Takuya Takahashi fra Daiwa Securities i Tokyo til ReutersI Tokyo falder Nikkei-indekset under 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks dropper 0,3 pct. efter en ellers positiv start på dagen.De kinesiske børser på fastlandet følger op på den internationale udvikling siden sidste fredag med store stigninger til følge.Shanghai Composite handles 1,0 pct. højere, og CSI 300-indekset ligger med et plus på 1,1 pct., mens børsen i Hongkong, der var lukket tirsdag, ligger med et minus i Hang Seng-indekset på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med kursfald på godt 0,1 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Risikovending opvejer teknisk støtte i afventende marked LÆS OGSÅ: Råvarer: Faldende lagre og australsk cyklon give fast undertone TABELIndeksværdi klokken 05.20./ritzau/FINANS