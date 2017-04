Valuta: Risikovending opvejer teknisk støtte i afventende marked

Den amerikanske dollar har fundet lidt teknisk fodfæste over for japanske yen i den asiatiske handel onsdag morgen, men presset fra en vending i risikobilledet lurer, efter at Nordkorea har affyret endnu et ballistisk missil.



Den nordkoreanske affyring sker lige inden topmødet mellem den amerikanske præsident Donald Trump og hans kinesiske kollega, Xi Jinping, hvor et af hovedpunkterne er Kinas støtte til styret i Pyongyang.



Dermed er der lagt op til konfrontation på mere end et punkt, idet det amerikanske handelsunderskud også vil tage en stor del af opmærksomheden på det to dage lange topmøde.



Og mens risikoaversionen øger efterspørgslen efter yen, får dollar støtte fra de japanske importørers "gotobi" dag, der er den femte dag i måneden, og som traditionelt betyder afvikling af finansielle konti med en afledt stor efterspørgsel efter dollar.



"I dag er der reel efterspørgsel efter dollar på "gotobi"," vurderer valutachef Kaneo Ogino fra analysefirmaet Global-info Co i Tokyo ifølge Reuters.



Men bekymringer om det kommende amerikansk-kinesiske topmøde og stigende spekulationer om, at USA's præsident Donald Trump vil få store udfordringer med at gennemføre de mange valgløfter i kølvandet på fiaskoen med et reformere sundhedssystemet, lægger en dæmper på den amerikanske valuta.



"Investorerne ønsker at vente og se, hvordan Trump kan gennemføre sine løfter, når det kommer til infrastruktur og skattereform," tilføjer Kaneo Ogino.Jinpings



Euro koster onsdag morgen 1,0680 dollar mod 1,0660 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 110,75 yen mod 110,55 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 118,30 yen på en euro onsdag morgen mod 117,85 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS