Aktier: Forsigtige asiatiske investorer på kinesisk helligdag

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex Lukket Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktier ligger underdrejet tirsdag morgen, hvor en stor del af markedsdeltagerne er fraværende på grund af en kinesisk helligdag.Det rammer markederne på det kinesiske fastland, i Hongkong og i Taiwan, hvor børserne er lukket.De tilbageværende investorer udviser stor forsigtighed forud for det potentielt anspændte to dage lange møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, der indledes torsdag.Med til at svække markederne er en igangværende risikoaversion, der blev katalyseret på Wall Street mandag, og som overskygger positive amerikanske økonomiske data og den forholdsvis solide vækst i den globale produktion."Mødet mellem Trump og Xi vil få "behørig" indflydelse på de asiatiske markeder, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis markedsdeltagerne vælger at stå på sidelinjen, indtil begivenhederne er overstået, vurderer markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore i et notat ifølge Reuters.I Tokyo falder Nikkei-indekset 0,6 pct., hvilket også gælder det bredere Topix-indeks.Blandt de øvrige markeder dropper Sydkoreas Kospi-indeks 0,4 pct., mens Singapores Strait Times og Sydneys ASX 200-indeks begge viger 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med kursfald på op mod 0,2 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar viger en anelse inden USA-Kina topmøde LÆS OGSÅ: Råvarer: Stille markeder i kinesisk fravær TABELIndeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS