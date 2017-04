Råvarer: Stille markeder i kinesisk fravær

Relateret indhold Artikler

De mest omsatte råvarer handles tæt på de seneste dages prisniveauer tirsdag morgen, hvor de kinesiske markedsdeltagere fortsat er fraværende på grund af den forlængede weekend på det kinesiske fastland.



For oliemarkedets vedkommende svinger priserne tæt omkring fredagens niveau, mens investorerne holder øje med især en stigning i den libyske produktion og udviklingen i antallet af amerikanske rigge.



Men fraværet af de kinesiske markedsdeltagere betyder en reduceret interesse i markedet.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 53,10 dollar mod 53,05 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 50,25 dollar mod 50,20 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet svinger markedet i takt med de amerikanske renter og værdien af afregningsvalutaen, dollar.



Faldende renter holder hånden under markedet, mens investorerne ser frem til fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1256 dollar mod 1253 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5739 dollar mod 5758 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS