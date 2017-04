Valuta: Dollar viger en anelse inden USA-Kina topmøde

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar viger en anelse over for japanske yen tirsdag morgen, hvor den japanske valutas tiltrækning om sikker havn stiger, i takt med at en stemning af risikoaversion spredes over de bredere markeder.



Investorernes appetit på risiko er svækket af en række faktorer, hvor blandt andet det kommende møde mellem USA's præsident Donald Trump og den kinesiske præsident Xi Jinping er en klar risikofaktor.



Samtidig er vurderingen af præsident Trumps evne til at levere de lovede lettelser og vækstfremmende initiativer endnu engang er blevet sat til vægs, da New York og andre stater mandag anklagede præsidenten for ulovligt at blokere standarder for energieffektivitet.



Det har presset de amerikanske renter ned til et en måneds-lavpunkt.



"Dollar mærker presset over for yen set fra et rentedifference-synspunkt, da statsobligationsrenterne er faldet til det laveste niveau i en måned," siger senior strateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Dertil kommer geopolitiske spændinger med en formodet selvmordsbomber i St. Petersborg i Rusland.



"Den negative stemning hersker frem for andre faktorer, såsom positive data, der ellers ville understøtte dollar," siger senior strateg Masashi Murata fra Brown Brothers Harriman i Tokyo til Reuters.



Mandagens generelt set positive amerikanske anlægsinvesteringer og produktionsdata bekræftede en stabil forbedring i økonomien, men det hjalp ikke til at opretholde hverken T-bondrenten og dollarniveauet.



"Det er svært at fastslå årsagen til den negative stemning, men den forsvinder næppe før de umiddelbare bekymringer over Trump-regeringen reduceres. Og det sker ikke, før det amerikansk-kinesiske topmøde er af vejen," vurderer Masashi Murata.



Euro koster tirsdag morgen 1,0665 dollar mod 1,0645 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 110,60 yen mod 110,95 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 120,15 yen på en euro tirsdag morgen mod 120,10 yen mandag.



/ritzau/FINANS