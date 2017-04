Ugen kan blive skudt i gang med mindre rentefald for det danske obligationsmarked, som ellers generelt ser ud til at gå en stille mandag i møde.



Det følger, efter at den toneangivende tiårige statsobligation herhjemme fredag lukkede med en rente på 0,60 pct., hvilket var uændret sammenlignet med torsdagens lukkeniveau.



Flere af de andre europæiske statsrenter gjorde heller ikke meget væsen af sig i fredagens handel.



Omvendt var der mere spræl i den amerikanske renteudvikling, da det tiårige statspapir i USA fredag lukkede 3 basispoint lavere til 2,39 pct.



"Baggrunden var bemærkninger fra flere medlemmer af Fed (den amerikanske centralbank, red.), der antydede, at Fed ikke har travlt med at hæve renten," noterer Sydbank i en kommentar.



Mandag morgen er den amerikanske rente gået en smule frem i den asiatiske handel, idet statspapiret bliver handlet med en rente på knap 2,40 pct. Det er i øvrigt 1 basispoint mindre, end da der blev lukket for handlen i Danmark fredag eftermiddag.



I mandagens kalender er der særlig fokus på det amerikanske ISM-indeks for industrien i marts.



Op til offentliggørelsen venter økonomer adspurgt af Bloomberg News, at indekset vil bakke til 57,2 efter at være steget til 57,7 i februar. Siden august sidste år er indekset kun gået frem.



"Umiddelbart er det lidt svært at forklare den stigende optimisme, idet det fortsat går ret skidt med industriproduktionen. Der har været tale om fald i industriproduktionen i fire af de seneste otte måneder."



"Baggrunden er problemer i oliesektoren og det forhold, at dollaren er blevet kraftigt styrket i en længere periode," skriver Sydbank.



Ifølge banken kan den stigende optimisme i industrien forklares med en forventning blandt virksomhederne om, at præsident Donald Trump vil få sat mere fart på økonomien.



"I marts forventer vi, at ISM-indekset vil falde til omkring 57. Falder ISM-indekset mere, kan det presse renterne sydover og svække dollaren," vurderer Sydbank.



/ritzau/FINANS