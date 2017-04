Aktier: Positiv start på nyt kvartal i Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktieinvestorer tager fat på andet kvartal med begrænsede generelle stigninger.Andet kvartal er samtidig starten på et nyt regnskabsår i Japan, hvor en positiv barometerrapport fra Bank of Japan holder hånden under kurserne.De kinesiske investorer starter til gengæld kvartalet med to fridage på fastlandet, hvor markedet er lukket for den årlige Ching Ming Festival til ære for forfædrene.Samtidig ses der frem mod mødet mellem den amerikanske præsident Donald Trump og den kinesiske præsident Xi senere på ugen."Når det kommer til risikolysten, vil markedet sandsynligvis tage udgangspunkt i det todage lange møde mellem præsident Xi og præsident Trump, der starter på torsdag," vurderer cheføkonom Michala Marcussen fra Société Générale i Tokyo over for Bloomberg News.Cheføkonomen peger på det amerikanske handelsunderskud over for Kina, som står øverst på dagsordenen på mødet.I Tokyo er der igen fokus på Toshiba efter rapporter mandag om, at selskabet kan komme til at udskyde offentliggørelsen af regnskabet for fjerde kvartal sidste år for tredje gang.Det problemramte konglomerat har allerede forsinket regnskabet to gange på grund af problemer i koncernens amerikanske atomenhed Westinghouse. Toshiba falder 4,6 pct.Nikkei-indekset ligger med et plus på knap 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks stiger 0,1 pct.Blandt de kinesiske markeder er Hongkong eneste åbne børs. Hang Seng-indekset stiger 0,3 pct.Også Singapores Strait Times stiger i samme størrelsesorden, mens Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,2 pct.Sydneys ASX 200-indeks lukker til gengæld med et tab på 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger så godt som uændret mandag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Markedet venter på ugens - og især fredagens - nøgletal LÆS OGSÅ: Råvarer: Stille start på nyt kvartal i kinesisk fravær TABELIndeksværdi klokken 5.40./ritzau/FINANS