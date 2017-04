Valuta: Markedet venter på ugens - og især fredagens - nøgletal

Der er ikke meget spræl i de internationale valutamarkeder mandag morgen.



Fredagens blege amerikanske data og de mange kommentarer fra Federal Reserves topfolk gav ikke meget brændstof til en yderligere dollar-eksponering, som det ellers var tilfældet tidligere på ugen.



Og end ikke en højere inflationsindikation end ventet i den amerikanske centralbanks foretrukne inflationsmål, kerneinflationsindikatoren PCE Core, der øgede med 1,8 pct. mod de ventede 1,7 pct., kunne få investorerne ud af busken på første kvartals sidste dag.



"Dollar fik en vis støtte i sidste uge fra køb op til månedsafslutningen og kom sig lidt efter den seneste nedtur, men generelt er tyngden uændret," mener valutachef Mitsuo Imaizumi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Fredagens kommentarer fra New York Feds magtfulde topchef, William Dudley, om at det ikke haster med at stramme pengepolitikken, blev fulgt op af de lokale chefer i St. Louis og Minneapolis, James Bullard og Neel Kashkari, der begge var forsigtige med hensyn til udviklingen i den amerikanske økonomi.



Investorerne ser frem mod ugens mange økonomiske nøgletal fra USA, hvor især fredagens vigtige arbejdsmarkedsrapport står centralt. Her er det igen jobskabelsen og ikke mindst lønningernes udvikling, der optager økonomerne.



"Investorerne venter på fredagens jobrapport, og en dårligere end forventet udvikling ville svække dollar mere, end en bedre end forventet rapport vil styrke den," vurderer Mitsuo Imaizumi.



Ifølge Reuters venter analytikerne en jobskabelse på 180.000 job i marts.



Den japanske centralbank har mandag offentliggjort det kvartalsvise økonomiske barometer kaldet Tankan.



Heri fremgår det blandt andet, at de store japanske fremstillingsvirksomheder estimerer en dollar-værdi mod yen i det netop startede regnskabsår på 108,43.



Tankan viser samtidig, at de store fremstillingsvirksomheders stemning er forbedret for en andet kvartal i træk. Tilliden ligger på et halvandenårigt topniveau trods en lille skuffelse i forhold til økonomernes estimater.



Euro koster mandag morgen 1,0680 dollar mod 1,0690 dollar fredag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 111,35 yen mod 111,45 yen fredag eftermiddag, mens der går 118,90 yen på en euro fredag morgen mod 119,15 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS