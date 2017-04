Råvarer: Stille start på nyt kvartal i kinesisk fravær

Der bliver taget hul på det ny kvartal uden de store armbevægelser på råvaremarkederne. De mest handlede råvarer viser kun mindre prisfluktuationer, og med fraværet af de kinesiske markedsdeltagere, holder de fleste markedsdeltagere sig i ro.



For oliemarkedets vedkommende holder sidste uges højere afslutningsniveau sig i forventning om, at Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) og aftaleparterne i produktions-reduktionsaftalen vil forlænge begrænsningerne i olieproduktionen, inden aftalen udløber i juni.



Opecs generalsekretær, Mohammad Bardinko, vurderede i weekenden, at markedet allerede er ved at balancere, samt at lagerbeholdningerne er ved at mindskes.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 53,45 dollar mod 53,10 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 50,55 dollar mod 50,20 dollar fredag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller handles næsten uændrede, mens investorerne venter på ugens vigtige økonomiske data fra USA, hvor arbejdsmarkedsrapporten for marts er i centrum sidst på ugen.



En ounce guld står mandag morgen i 1248 dollar mod 1247 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt op til 5834 dollar per ton fra 5828 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS