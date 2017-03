Obligationer: Byge af nøgletal sætter dagsordenen

Relateret indhold Artikler

På obligationsmarkedet kan markedsdeltagerne fredag se frem til en lang række interessante nøgletal fra både Europa og USA.



Fra eurozonen kan tal for inflationsudviklingen komme til at sætte dagsorden for kursudviklingen, og i eftermiddag kommer amerikanerne også med pristal for kerneinflationen, Core-pce-deflator, som er Federal Reserves foretrukne inflationsmål.



Inden da ventes det danske marked at åbne tæt på uændret - måske med en lille pil op på renterne, hvilket i givet fald vil være en kopiering af udviklingen i de amerikanske statspapirer siden dansk børslukketid torsdag.



Den tiårige amerikanske rente handles fredag i Asien i 2,41 pct., hvilket er 2 basispoint højere end da det danske marked lukkede torsdag.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne næsten uændret op – måske med marginale rentestigninger. Stiger pce-deflatoren mere end forventet, vil det udløse rentestigninger og det kan styrke dollaren," skriver Sydbank i en morgenkommentar.



Kerne-pce-deflatoren ventes at vise en stigning i februar på 1,7 pct. på årsbasis ifølge et estimat fra Bloomberg News, hvilket den også blev opgjort til måneden før.



Fra USA kommer der også en opgørelse over personlig indkomst og privatforbrug, samt data for Chicago PMI og Michigan-tillidsindekset.



Fra Europa vil der ligeledes komme opmærksomhed om inflationstal. Her gælder det et første estimat for udviklingen i forbrugerpriserne i eurozonen i marts.



Økonomerne venter, at opgørelsen vil vise en inflationstakt på 1,8 pct. på årsbasis i denne måned, efter at opgørelsen for februar viste 2,0 pct. - på niveau med ECB's målsætning.



