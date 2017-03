Valuta: Dollar styrkes efter udvidelse af rentespænd

Den amerikanske dollar styrkes en anelse fredag morgen på de internationale valutamarkeder. Solide amerikanske økonomiske data i kontrast til vigende inflation i eurozonen og fortsat stilstand i de japanske forbrugerpriser sætter gang i endnu en udvidelse af rentespændet mellem dollar kontra euro og yen.



Torsdagens tyske og spanske forbrugerprisdata viste et kraftigere fald i inflationen end ventet i marts, i takt med at oliepriserne faldt, hvilket vurderes at give et pusterum til Den Europæiske Centralbank, ECB, der står over for et stigende pres fra især tysk side om at geare ned for de pengepolitiske stimuli.



Samtidig viste de reviderede amerikanske BNP-data, at væksten i fjerde kvartal var højere end hidtil antaget som følge af et markant løft i privatforbruget.



"Dataene i sig selv var ikke specielt overraskende, men de fremadrettede indikatorer ser temmelig gode ud. Vi kommer sandsynligvis til at se en beskeden reaktion på de bløde signaler fra euroområdet, da det ser ud til, at nogle af inflationsdataene ikke er så stærke som forventet," siger analytiker Jennifer Vail fra US Bank Wealth Management i Oregon til Reuters.



Hun vurderer, at baggrunden for en beskedne styrkelse af dollar er de gentagne bekymringer om præsident Trumps problemer med at få gennemført sundhedsloven og tilbagerullet Obama-regeringens Affordable Care Act.



Fra Japan har den seneste offentliggørelse af den underliggende forbrugerpris-inflation fredag morgen vist en stigning på 0,2 pct. i februar, hvilket er det hurtigste årlige tempo i næsten to år. Det er dog stadig langt fra centralbankens 2 pct.s mål og uden udsigt til markante stigninger i nær fremtid.



Euro koster fredag morgen 1,0680 dollar mod 1,0735 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 112,15 yen mod 111,30 yen torsdag eftermiddag, mens der går 119,80 yen på en euro fredag morgen mod 119,50 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS