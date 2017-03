Råvarer: Sivende priser efter torsdagens prishop

Priserne på de mest handlede råvarer fluktuerer i takt med dollar- og rentepåvirkninger fredag morgen.



I oliemarkedet siver priserne en anelse efter gårsdagens store stigninger.



Markedet venter, at den nuværende produktionsreduktions-aftale mellem Opec og kartellets aftalepartnere vil blive forlænget, når næste formelle ministermøde blandt Opec-medlemmerne løber af stablen 25. maj i Wien.



Torsdag gentog Kuwaits olieminister, Issam Almarzooq, støtten til at forlænge den seks måneder lange aftale fra sidst i juni.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 52,65 dollar mod 52,95 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 50,15 dollar mod 50,35 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller viger efter en vending mod et højere amerikansk renteniveau.



En ounce guld står fredag morgen i 1241 dollar mod 1250 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned til 5882 dollar per ton fra 5981 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS