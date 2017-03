Aktier: Godt humør i Asien på månedens sidste dag

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,0 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktieinvestorer ligger lunt i svinget på månedens sidste handelsdag godt hjulpet af såvel stærke amerikanske væksttal som overraskende høj japansk industriproduktion og fortsat stigende kinesiske PMI-data."Både oversøiske data og indenlandske økonomiske tal er med til at hjælpe de japanske aktier," noterer handelschef Yoshihiro Okumura fra Chibagin Asset Management over for Reuters.Den japanske industriproduktion steg 2,0 pct. i februar fra måneden før, mens der var tale om en stigning på 4,8 pct. i forhold til februar sidste år.Analytikerne havde ventet stigninger på henholdsvis 1,2 pct. og 3,9 pct.I Tokyo ligger Nikkei-indekset med et plus på knap 0,5 pct., mens det bredere Topix-indeks stiger 0,6 pct.De kinesiske investorer er lidt mere beskedne. Her lægges der vægt på de fortsat stærk PMI-data, der fredag morgen viste det højeste niveau i næsten fem år for fremstillingsindustrien, mens den største stigning i aflæsningerne var at finde uden for fremstillingssektoren.Shanghai Composite bliver handlet 0,3 pct. højere, og CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,4 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks til gengæld falder 0,5 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger i overkanten af 0,1 pct. fredag morgen.TABELIndeksværdi klokken 5.40./ritzau/FINANS