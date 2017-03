Obligationer: Onsdagens rentefald ses bremset

De danske obligationshandlere kan umiddelbart se frem mod endnu en afdæmpet handelsdag torsdag, efter at renterne igen tog sig et dyk onsdag - både i USA og Europa.



I Danmark faldt renten på den toneangivende tiårige statsobligation med udløb i november 2027 med 3 basispoint til 0,62 pct. Med til at presse renterne ned i Europa var meldinger fra Den Europæiske Centralbank om, at der på ingen måde er store lempelser på vej i pengepolitikken - som nogle ellers havde troet efter sidste rentemøde.



På den anden side af Atlanten var det den lurende usikkerhed om præsident Donald Trumps evne til at få sine politiske ambitioner ført ud i livet, der var med til at give efterspørgsel efter obligationer og dermed rentefald.



Torsdag morgen ligger renten på den toneangivende tiårige statsobligation i USA i 2,39 pct., hvilket er 3 basispoint lavere end et døgn tidligere men dog et enkelt basispoint højere end ved dansk lukketid onsdag. Dermed ser det ud til, at tendensen til faldende renter i hvert fald på den korte bane er blevet stoppet.



Fra nøgletalsfronten kan investorerne torsdag lade sig inspirere af en buket af tillidstal fra eurozonen.



Klokken 11 offentliggøres de forskellige tillidsindeks for eurozonen, og økonomerne venter ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News, at den aggregerede økonomiske tillid blandt forbrugere og alle erhvervssektorer er steget til 108,3 i marts fra 108,0 i februar.



"Ser vi fald i indekset, vil det blive taget lidt ilde op, og i så fald kan det presse renterne lidt sydover og svække euroen en smule," forudser Sydbanks økonomer torsdag morgen.



Fra Tyskland leveres der klokken 14 en foreløbig opgørelse over inflationen i forbrugerpriserne i marts, mens der i USA er ugentlige tal for nytilmeldte ledige på tapetet en halv time senere.



Derudover taler flere af beslutningstagerne i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i dagens løb, og der vil blive holdt øje med, om de kommer med nye ledetråde om bankens planer for pengepolitikken.



/ritzau/FINANS