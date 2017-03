Valuta: Eurosvækkelsen er sat i bero

Svækkelsen af den fælleseuropæiske valuta - euro - der satte ind onsdag, er faldet til ro torsdag morgen, hvor markedsdeltagerne foretrækker at opholde sig på valutamarkedets sidelinjer.



Svækkelsen af den fælles valuta skyldes en rapport fra Reuters om, at Den Europæiske Centralbank, ECB, fortsat vil være forsigtig med at ændre pengepolitikken.



Meldingen kom onsdag eftermiddag trods forlydender tidligere i denne måned om, der har rejst forhåbninger om en snarlig begyndende normalisering af centralbankens superlempelige pengepolitik og i sidste ende en renteforhøjelse.



"Markedet kan have været forud for sig selv for såvidt angår forventningerne til afslutningen af ECB's lempelige pengepolitik, og nyheden hjalp til med til at fremme en sådan spekulation," siger senior valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities.



Men trods afvisningen af, at ECB står foran en normalisering, har meldinger om drøftelser af muligheden for at hæve renten inden udgangen af det kvantitative lempelsesprogram sat gang i spekulationer om, hvornår - og ikke om - det vil ske.



"ECB synes at være indstillet på at finde en vej ud af den lempelige politik, så det vil være svært for euro at fastholde en svækkelse. Med tyske statsobligationsrenter i solidt positivt territorium er det ikke længere et spørgsmål om en euro, der sælges på forventninger om yderligere pengepolitisk lempelse," pointerer Junichi Ishikawa.



Kravene om en pengepolitisk stramning lyder med stadig højere lydstyrke fra især Tyskland, hvor økonomien buldrer frem for fuld fart.



Det får de magtfulde tyske politikere og centralbankfolk til at forlange stramningen, inden økonomien kører op i glohedt territorium.



Euro koster torsdag morgen 1,0745 dollar mod 1,0755 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,30 yen mod 110,95 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 119,60 yen på en euro torsdag morgen mod 119,35 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS