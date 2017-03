Aktier: Mismodet accelererer gennem dagens handel i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -1,1 China CSI 300 -1,0 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -0,3 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktieinvestorer er i stigende grad blevet negative, i takt med at torsdagens handel er skredet frem.LÆS OGSÅ: Mens du sov: Endnu et slag mod Trumps forsøg på indrejseforbud Investorerne holder blandt andet øje med japanske Toshibas generalforsamling, efter at virksomheden, der er en af grundpillerne i Japans virksomhedsunivers, har advaret om årlige tab på op mod 9 mia. dollar fra den amerikanske nukleare enhed Westinghouse Electric Company.Toshiba stiger 3,5 pct. efter annonceringen af, at Westinghouse har indgivet begæring om konkursbeskyttelse.Stigningen afspejler langt fra den generelle tendens i Tokyo."Det japanske aktiemarked vil sandsynligvis være godt understøttet, men fraværet af friske indenlandske forhindrer markedet i at stige," lyder vurderingen fra den japanske mæglervirksomhed Okasan Securities ifølge Reuters.I Tokyo ligger Nikkei-indekset med et fald på 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks dropper 0,4 pct.De kinesiske investorer er endnu mere negative. Shanghai Composite bliver handlet 1,1 pct. lavere, og CSI 300-indekset ligger med et minus på 1,0 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks falder 0,5 pct.Blandt de øvrige markeder siver Taiwans Taiex-indeks 0,1 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks ligger med et fald på 0,3 pct., mens Singapores Strait Times dropper 0,4 pct.Sydneys ASX 200-indeks lukker derimod med en gevinst på 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger i underkanten af 0,1 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Lagerdyk giver højere oliepriser

LÆS OGSÅ: Valuta: Eurosvækkelsen er sat i bero TABELIndeksværdi klokken 6.20./ritzau/FINANS