Det peger på en dag med stigende renter, efter at de amerikanske forbrugeres tillid i marts viste det højeste niveau i 16 år. Tallet, der blev offentliggjort tirsdag eftermiddag, rykkede de amerikanske renter op, da risikolysten vendte tilbage hos investorerne.



Den tiårige amerikanske rente steg med 5 basispoint til 2,42 pct., og stigningen kom, efter at det danske marked lukkede tirsdag. Onsdag morgen handles den toneangivende amerikanske statsobligation fortsat med en rente på 2,42 pct. på markedet i Tokyo.



Tirsdag bakkede renten på den toneangivende danske statsobligation med udløb i november 2027 med 2 basispoint til 0,65 pct.



Tal er fra før Trump-nederlag



De amerikansk tal er indsamlet, inden den amerikanske præsident, Donald Trump, led nederlag i forbindelse med et opgør med at få Obamacare gennemført i Kongressen. I fredags måtte Trump trække reformen af sundhedssystemet tilbage - og det har sået tvivl om, hvorvidt han er i stand til at få gennemført sine øvrige valgløfter som blandt andet skattelettelser.



Hos Nordea påpeger Niels Christensen, der er chefanalytiker, at renterne fortsat har svært ved at finde fodfæste, efter det seneste tilbagefald begyndte for 10-14 dage siden.



"Det er de velkendte faktorer, der tynger renterne: lav oliepris, defensive aktiemarkeder, Trumps forfejlede forsøg på at erstatte Obamacare, samt Fed-medlemmer der ikke er i stand til at overbevise markederne om nødvendigheden af hurtigere renteforhøjelser," skriver han i en kommentar.



Ifølge Nordea var den toneangivende 10-årige amerikanske rente igen i løbet af tirsdag under 2,36 pct. og derved mere end 25 basispoint under toppen på over 2,60 pct. tidligere på måneden.



"Det vigtige støtteniveau for den 10-årige rente ligger omkring 2,32 pct. - niveauet der formede en bund i både januar og februar. Bliver det niveau brudt, er der åbnet for et fald ned til niveauer ikke set før valget af Trump. De økonomiske nøgletal understøtter dog ikke et sådanne fald i den lange amerikanske rente," lyder det fra chefanalytikeren.



Ingen tunge tal på Brexit-dag



Der er ikke tunge nøgletal på programmet i dag, der vurderes at kunne ændre renten for alvor. I eftermiddag kommer der tal på igangværende bolighandler i USA i februar. Men det er et tal, der kun sjældent påvirker de finansielle markeder.



Og så er onsdag - som tidligere udmeldt - dagen, hvor den britiske premierminister Theresa May sender sit brev med skilsmissebegæringen i forhold til EU og dermed udløser Artikel 50 for første gang.



"I første omgang vil der være fokus på planen for, hvordan Storbritannien vil forlade EU. Først i anden række kommer forhandlingerne omkring en handelsaftale mellem Storbritannien og EU. Første svar fra de 27 resterende EU-lande forventes på fredag," skriver Sydbank.



/ritzau/FINANS