De amerikanske renter steg tirsdag, hvor risikolysten vendte tilbage til de finansielle markeder efter bundsolide forbrugertillidsdata, der viste det højeste niveau i 16 år.



Omsætningen lå under normalen, mens investorerne prøvede at glemme fredag aftens politiske nederlag for præsident Donald Trump og den lovede reform af sundhedsloven.



Den tiårige amerikanske rente lukkede mandag i 2,42 pct. i New York, hvilket var 5 basispoint højere end mandagens slutniveau.



Obligationsrenterne fik stærk hjælp fra den amerikanske forbrugertillid, der overraskede med en stigning til 125,6 i marts fra 116,1 måneden før, mens analytikerne havde ventet et fald til 114,0.



"Det er et imponerende stigning og en bemærkelsesværdig stopklods for en tiårige rente under 2,38 pct. Men det afspejler klart den positive udvikling blandt aktierne," pointerer rentestrateg Ian Lyngen fra BMO Capital Markets i New York over for Reuters.



Forbrugertillids-dataene er indsamlet, inden præsident Trump tabte sin første større politiske armlægning med Kongressen fredag.



Onsdag morgen handles den toneangivende amerikanske statsobligation med en rente på 2,42 pct. på markedet i Tokyo.



Det er 5 basispoint mere i forhold til, da de danske handlere lukkede bøgerne tirsdag eftermiddag.



Tirsdagens auktion over femårige T-bonds viste igen stor efterspørgsel fra de udenlandske investorer.



De indirekte bydere - udenlandske centralbanker, institutionelle investorer og lignende - aftog næsten 69 pct. af papirerne mod et gennemsnit på godt 61 pct.



Renten blev fastsat til 1,95 pct.



Svag datakalender



Onsdag kommer der data for igangværende bolighandler, og torsdag er de ugentlige tal for nytilmeldte ledige eneste punkt på dagsordenen.



Først fredag er der en vis tyngde i de økonomiske data, når der kommer opgørelser over personlig indkomst, privatforbrug, PCE-prisdeflator, Chicago PMI og Michigan-tillidsindekset.



/ritzau/FINANS