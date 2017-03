Aktier: Asiatiske investorer følger delvist i Wall Streets fodspor

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,0 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi +0,0 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 +0,9

De asiatiske aktier kravler beskedent op onsdag, mens investorerne ryster skuffelsen over USA's præsident Trumps mislykkede forsøg på at ændre sundhedsloven Obamacare, som han arvede fra forgængeren, af sig.Stærke forbrugertillidsdata i USA sendte Wall Street markant op, og i Asien følger de fleste investorer i fodsporerne på de amerikanske kolleger."De økonomiske nøgletal ser stadig overordentlig gode ud i 2017, og man behøver ikke Trumps pro-vækst finanspolitiske dagsorden, for at det skal blive et af de bedste år for væksten siden opsvinget begyndte," argumenterer cheføkonom Tom Porcelli fra RBC Capital Markets ifølge Reuters.I Tokyo har Toshibas ledelse godkendt en plan om at søge konkursbeskyttelse for koncernens amerikanske nukleare enhed, Westinghouse. Det giver en stigning i Toshiba-aktien på 1,2 pct.Generelt ligger markedet i Tokyo under for udbyttebetaling, og Nikkei-indekset er så godt som uændret, mens det bredere Topix-indeks dropper 0,2 pct.De kinesiske investorer er mere positive. Shanghai Composite bliver handlet 0,1 pct. højere, og CSI 300-indekset ligger med et minus på 0,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks stiger 0,2 pct.På de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,3 pct., mens Singapores Strait Times handles 0,6 pct. højere, og børsen i Sydney slutter dagen med en gevinst på 0,9 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,1 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Olien siver og kastes i grams LÆS OGSÅ: Valuta: Stigende amerikanske renter presser dollar lidt op TABELIndeksværdi klokken 5.40./ritzau/FINANS