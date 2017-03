Valuta: Stigende amerikanske renter presser dollar lidt op

Der er flere købere end sælgere af amerikanske dollar onsdag morgen, hvor højere renter på de amerikanske T-bonds sender rentespændet mod såvel yen som euro op.



Renterne er steget i kølvandet af en markant optimisme på Wall Street tirsdag, hvor aktiemarkedet igen slog over i jubelscener trods præsident Trumps nederlag i kongressen i hans første rigtige test som leder af det uregerlige og splittede republikanske parti.



Alligevel er der en del tilbageholdenhed i valutamarkedet, der kun bøjer sig for de højere renter i beskedent omfang.



"Jeg tror, at den optimisme, der hersker omkring "Trumponomics" kontra den udeblevne vedtagelse af en Obamacare-reform, stadig dominerer dollar-yen markedet," siger chefstrateg Masafumi Yamamoto fra valutaafdelingen i Mizuho Securities ifølge Reuters.



Den helt store reaktion på Trumps tabte armlægning med Kongressen er udeblevet.



"Dollaren har været ganske robust, og det viser, at der stadig er optimisme og håb blandt markedsdeltagerne om, at nogle valgløfter vil materialisere sig under Trumps regime," vurderer Masafumi Yamamoto.



Trods optimismen bliver det næppe til aggressive renteforhøjelser fra den amerikanske centralbanks side. Forbundsbankens næstkommanderende, Stanley Fischer, vurderede i et interview med CNBC sent tirsdag, at yderligere to renteforhøjelser i år fortsat er et sandsynligt scenarie.



Stanley Fischer ekkoede en udtalelse tidligere på dagen fra Federal Reserve Bank of Chicagos chef, Charles Evans.



Fischer pegede samtidig på den manglende forståelse for den meget lave vækst i investeringer i økonomien og udtrykte bekymring over den stigende protektionisme.



Euro koster onsdag morgen 1,0815 dollar mod 1,0865 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,25 yen mod 110,45 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 120,30 yen på en euro onsdag morgen mod 120,00 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS