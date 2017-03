Obligationer: Udsigt til uændret rente frem til til USA-tal

Der er tirsdag udsigt til en stort set uændret åbning af obligationsmarkedet. Dagens slutfacit afhænger af udviklingen i den amerikanske forbrugertillid, der er dagens vigtigste nøgletal og offentliggøres sidst på handelsdagen.



De amerikanske renter ligger tirsdag morgen i Asien stort uændret i forhold til niveauet ved dansk lukketid mandag.



Den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2027 endte mandag med en let faldende rente til 0,67 pct., hvilket var 1 basispoint lavere i forhold til fredagens lukning. Efter at have været 4 basispoint lavere rettede renten sig i løbet af dagen, efter at tal for det tyske erhvervstillidsindeks IFO viste en bedre udvikling end ventet i marts.



Forbrugertillid i fokus



De seneste år er forbrugertilliden i USA stort set steget konstant med kun enkelte tilbagefald. Niveauet i februar på 114,80 er over niveauerne op til finanskrisen. Faktisk er det det højeste niveau siden 2001.



"Årsagen er blandt en positiv "Trump-effekt", men større betydning har stor fremgang på arbejdsmarkedet og huspriser, der bliver ved med at stige. Den positive "Trump-effekt" er dog givetvis ved at forsvinde, og det kan trække ned i forbrugertilliden i den kommende tid. Det samme kan det forhold, at inflationen er stigende i USA – det betyder mindre købekraft til forbrugerne," forkalrer Sydbank i sin morgenkommentar.



Analytikere adspurgt af Bloomberg News venter et beskedent fald i marts til 114,0. Enigheden er dog ikke iøjnefaldende, da estimaterne hos de 69 adspurgte ligger mellem 110,0 og 118,0.



Et større fald end ventet kan rykke renten ned og svække dollar.



Tallet rammer markederne klokken 16.00.



Inden da har amerikanerne også leveret en foreløbig opgørelse for engroslagrene i februar, der ventes at stige 90,2 pct.



Efter de europæiske markeds lukketid tirsdag er der en sand talestrøm fra flere fed-medlemmer. Kaplan, George og Powell taler og det gør deres chef Janet Yellen også



/ritzau/FINANS