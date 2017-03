Råvarer: Små fluktuationer i takt med dollar- og rentesving

Relateret indhold Artikler

De mest omsatte råvarer handles uden de store udsving i priserne tirsdag morgen.



For oliemarkedets vedkommende er der en lille prisstigning af teknisk karakter. Det skyldes den svækkede dollar, der som afregningsenhed for oliemarkedet giver anledning til lidt prisfluktuation.



Investorerne ser frem mod de amerikanske olielagre, der gennem de seneste uger igen har vist en stigende tendens.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 50,95 dollar mod 50,70 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,95 dollar mod 47,65 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet svinger markedet i takt med de amerikanske renter og værdien af afregningsvalutaen, dollar.



Markederne ser frem til taler fra Fed-topfolk i denne uge inklusiv centralbankchef Janet Yellen, er allerede tirsdag er på banen.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1254 dollar mod 1256 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5796 dollar mod 5674 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS