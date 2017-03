Valuta: Minimalt rekyl tirsdag efter mandagens storudsalg af dollar

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar humper langsomt væk fra et mange måneders lavpunkt mod såvel euro som yen tirsdag morgen, efter at mandagens store udsalg så småt er aftaget, og enkelte spekulative positioner bliver lukket ned.



Dollar nåede mandag et niveau på 1,0905 dollar per euro, hvilket ikke er set siden Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg.



Og mod yen snusede dollar til 110 yen, hvilket ligeledes ikke er sket siden dagene lige efter det overraskende præsidentvalgs-resultat i november sidste år.



Det er fredagens fiasko for præsident Trump, der for første gang skulle vise sine evner som politisk forhandler. Men da det ikke lykkedes at finde flertal for den republikanske afløser for sundhedsreformen, The Affordable Care Act - Obamacare - Trump trække forslaget til en ny sundhedslov tilbage.



Det har sendt signaler om, at de mange løfter om regelreformer og skattelettelser ikke bliver helt så nemme at gennemføre som ventet.



Og den underliggende tone for dollar peger stadig mod en langsigtet svækkelse, ifølge valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo.



Der er dog lagt op til udsving begge veje.



"Men et envejs-marked for dollar er også usandsynligt, da republikanerne ikke kan stå ved midtvejsvalget i november næste år uden at vedtage så meget som et enkelt finanspolitisk stimulering," påpeger Masafumi Yamamoto over for Reuters.



Euro koster tirsdag morgen 1,0865 dollar mod 1,0885 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 110,60 yen mod 110,35 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 120,15 yen på en euro tirsdag morgen mod 120,10 yen mandag.



