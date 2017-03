Aktier: Markant rekyl i Tokyo hvor årsafslutningen lurer

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,1 Topix +1,2 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,7 Sydney ASX 200 +1,3

Der er et markant rekyl i de vigtigste asiatiske aktiemarkeder tirsdag morgen, efter at Wall Street stabiliserede sig, og dollar så småt begyndte at komme sig efter at have nået et fire-måneders lavpunkt, i takt med, at frygten for Donald Trumps tilbageslag fra sundhedsreformen fredag åbner for nye forhåbninger til den amerikanske regerings planlagte stimulus politik."Markedet synes at være tilbageholdende med at tage Trump-skuffelse rigtigt alvorligt op i denne fase. Den amerikanske økonomi viser tegn på bedring, og Federal Reserve er klart i gang med en pengepolitisk stramningscyklus, så den betydelige korrektion, der allerede har fundet sted i obligationsmarkedet og for den amerikanske dollar kan allerede afspejle en passende tilbagerulning af markedets Trump-effekt," vurderer chefanalytiker Ric Spoonerf ra CMC Markets i Sydney ifølge Reuters.I Tokyo løfter aktierne sig fra et seks-ugers lavpunkt efter at styrkelsen af yen er ophørt og vendt til en lille svækkelse tirsdag morgen. Samtidig lurer årsafslutningen, der for et flertal af de japanske børsnoterede virksomheders vedkommende er 31. marts, hvilket understøtter investorernes køb af aktier, før der fragår udbytte i kursen.Nikkei-indekset stiger 1,1 pct., og det bredere Topix-indeks øger 1,2 pct.De kinesiske investorer er mere tilbageholdende. Shanghai Composite bliver handlet 0,3 pct. lavere, mens CSI 300-indekset ligger med et minus på 0,2 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks stiger samtidig 0,6 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,2 pct. tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Minimalt rekyl tirsdag efter mandagens storudsalg af dollar



LÆS OGSÅ: Råvarer: Små fluktuationer i takt med dollar- og rentesving TABELIndeksværdi klokken 5.45./ritzau/FINANS