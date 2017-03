Obligationer: Trump kan trykke renten ned

Den toneangivende danske rente bliver efter alt at dømme trykket ned fra ugens begyndelse, efter at den tilsvarende amerikanske rente er faldet, siden de danske handlere gik på weekend.



Rentefaldene sker efter fredagens store politiske nederlag til USA's præsident, Donald Trump, som ikke kunne skaffe opbakning blandt sine egne partifæller til sin foreslåede ændring forgængerens, Barack Obamas, sundhedslov, der er kendt som Obamacare.



Trumps lovforslag blev derfor ikke sendt til afstemning, og det har skabt tvivl om, hvorvidt præsidenten kan få sine andre varslede reformer - særligt de økonomiske - igennem.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation ligger mandag morgen i Asien på lige over 2,36 pct. Det er 4 basispoint lavere end niveauet ved dansk børslukketid fredag.



Det tiårige statspapir med udløb i 2027 endte fredag med en rente på 0,68 pct. Det var et enkelt basispoint lavere end torsdag.



Mandagens vigtigste nøgletal leverer Tyskland, der kokken 10 offentliggør IFO-indekset for marts. Det ventes ifølge estimater fra Bloomberg at stige marginalt til 111,1 fra 111,0 i marts.



Nøgletallene i USA er i den tynde ende i denne uge, men en lang række taler fra centrale folk fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, kan sætte dagsorden. Mandag er det chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i Chicago, Charles Evans, der taler under et arrangement i Madrid.



/ritzau/FINANS