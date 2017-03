Råvarer: Opec-lande anbefaler at fortsætte for lavt blus

Oliepriserne ligger stort set uændrede mandag morgen tæt ved de laveste niveauer siden november. De lave oliepriser har fået enkelte medlemmer af Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) til at opfordre til, at den seks måneder lange aftale om at begrænse olieproduktionen forlænges.



Ifølge Kuwait er der behov for yderligere seks måneder med produktionsbegrænsninger. Også Rusland og Oman, der begge står uden for Opec, har opfordret til landene at blive ved med at holde igen med produktionen, skriver Bloomberg News.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 50,76 dollar mod 50,80 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,85 dollar mod 47,81 dollar fredag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller handles højere og bruges som et slags alternativ til de øvrige finansmarkeder, hvor aktierne falder, efter at USA's præsident Donald Trump har lidt et politisk nederlag, efter at det fredag mislykkedes Trump at få presset en reform af Obamacare igennem Kongressen.



En ounce guld står mandag morgen i 1256,60 dollar mod 1248,11 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt ned med 1,1 pct. til 5740 dollar per ton.



/ritzau/FINANS