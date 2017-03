Asien: Bred aktienedtur oven på Trumps sundhedskvaler

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,4 Topix -1,3 Hongkongs Hang Seng -0,3 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 -0,02 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,6 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,2

Udsigten til politisk usikkerhed i USA smitter af i Asien mandag morgen, hvor de fleste toneangivende aktieindeks ligger med negativt fortegn.Præsident Donald Trumps forslag om en sundhedsreform, der skulle erstatte det såkaldte Obamacare, faldt til jorden fredag, og det nederlag har sået tvivl om skæbnen for Trumps andre stort opslåede planer såsom skattelettelser, investeringer i infrastruktur og deregulering af finanssektoren.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Trump sender guldprisen op i højeste niveau i en måned Investorerne frygter, at deres prognoser for væksten i USA nu er for optimistiske, og går det dårligere i verdens største økonomi, kommer det også til at ramme de asiatiske lande.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 0,2 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser.Værst ramt er Japan, hvor det toneangivende indeks, Nikkei 225, falder 1,4 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 1,3 pct. De japanske investorer er særligt ramt, da Trumps nedtur har sendt investorer væk fra dollar og over i yen, der styrkes kraftigt og dermed potentielt skader de eksporttunge virksomheder i Japan.I Kina er der mildere tegn, da Shanghai Composite stiger 0,1 pct., mens CSI 300-indekset ligger fladt. Hang Seng i Hongkong ligger til et minus på 0,3 pct.I Taiwan er Taiex-indekset i minus med 0,3 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 0,6 pct.Det australske ASX-200-indeks falder med 0,2 pct., blandt andet trukket ned af et fald på 2,7 pct. til BHP Billiton. Minegiganten står ifølge Reuters til et tab på 1 mia. dollar efter en halvanden måned lang strejke i Escondida-minen i Chile.LÆS OGSÅ: Råvarer: Opec-lande anbefaler at fortsætte for lavt blus



LÆS OGSÅ: Valuta: Trumps nedtur vejer tungt på dollar Indeksværdi klokken 6.30./ritzau/FINANS