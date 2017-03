Valuta: Trumps nedtur vejer tungt på dollar

Dollar er svækket over for de fleste valutaer efter fredagens tilsyneladende endegyldige nederlag til præsident Donald Trump i det politiske slag om en sundhedsreform.



Præsidentens forslag kunne ikke finde nok støtter fra hans eget parti, Republikanerne, i det amerikanske parlament og blev derfor trukket tilbage. Det sår tvivl om skæbnen for de andre af Trumps stort opslåede planer såsom skattelettelser, investeringer i infrastruktur og deregulering af finanssektoren.



"Spørgsmål om timingen for, hvornår Trump-regeringen kan implementere sin agenda, kan være med til at fodre en periode med risikoaversion," siger Stefan Worrall, handelschef i Credit Suisse, til Reuters.



Dollaren er svækket til 1,0847 per euro fra 1,0806 ved dansk lukketid fredag - før Trumps sundhedspakke faldt helt til jorden.



Over for yen er svækkelsen endnu større, da der nu kun går 110,31 yen per dollar mod 111,03 fredag eftermiddag.



I begge valutakryds er der tale om det svageste niveau for dollaren siden kort efter Trumps valgsejr i november.



Med til at styrke yen er dens status som 'sikker havn' på valutamarkedet, samt at den japanske valuta traditionelt set styrkes en anelse op til afslutningen af Japans regnskabsår ved udgangen af marts.



/ritzau/FINANS