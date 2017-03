Der er udsigt til en nærmest neutral åbning med tendens mod stigning for renten på den tiårige toneangivende danske statsobligation fredag, hvor investorerne for anden dag holder vejret med blikket rettet mod den amerikanske kongres, og en syndflod af europæiske nøgletal samtidig skyller ind.



Torsdag ved lukketid var renten 0,69 pct., som var 1 basispoint højere end børslukketid onsdag.



Udviklingen ventes at fortsætte støt i tråd med renten på den tiårige toneangivende amerikanske statsobligation, der torsdag ved dansk lukketid lå i 2,42 pct. og fredag morgen bliver handlet til 2,43 på markedet i Tokyo.



Afstemning om sundhedsreformen ses som retningsgivende



Investorerne holder vejret for anden dag i træk, når Kongressen skal stemme om Trumps sundhedsplejeforslag. Efter præsidenten torsdag nægtede at forhandle yderligere om sin erstatning for forgængerens sundhedsreform Obamacare, kræver han fredag en afgørelse af, om hans egen sundhedsreform bliver vedtaget.



"Hvis forslaget af en eller anden grund bliver stemt ned, så bevæger vi os videre med andre dele af Trumps dagsorden, såsom en skattereform," oplyser Chris Collins, der er Trumps allierede.



Afstemningen om sundhedsplejeloven ses som symbol på, hvor succesfuld Trump vil være med sine reformer fremover.



"Hvis de ikke kan få loven igennem, vil markedet antage, at det bliver meget svært at få andre dele af Trumps dagsorden igennem," siger handelschef Mary Ann Hurley fra DA Davidson i Seattle til Reuters.



Økonomer venter faldende nøgletal



Fredagen byder samtidig på PMI-nøgletal fra både Frankrig, Tyskland og eurozonen. De europæiske indkøbschefers syn på den europæiske servicesektor bliver fra klokken 9 til 10 lagt for dagen.



Undtagen Tysklands foreløbige service-nøgletal, som estimeres til 54,5 i forhold til februars 54,4, venter økonomer at samtlige nøgletal vil være en smule lavere end sidste måneds tal.



Derudover vil flere amerikanske Federal Reserve-chefer tale henad eftermiddagen. Her vil investorerne som vanligt lytte efter indikationer på en kommende rentestigning.



/ritzau/FINANS