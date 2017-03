De amerikanske renter svingede i takt med de politiske meldinger torsdag, hvor Trump-regeringens problemer med at få tilbagerullet sundhedsreformen Obamacare i Kongressen igen satte dagsordenen.



Afstemningen om forslaget, der vurdereres at være lakmusprøven på den nye præsidents muligheder for at få gennemført en bredere dagsorden med blandt andet skattelettelser og deregulering, blev i sidste ende udskudt til fredag.



Den tiårige amerikanske rente lukkede torsdag i 2,42 pct. i New York, hvilket var 1 basispoint højere end onsdagens slutniveau.



Præsident Trump gjorde et sidste forgæves forsøg torsdag på at overbevise de skeptiske medlemmer af hans eget republikanske parti. Modstanden udløste et ultimatum fra Trump om en afstemning fredag uden yderligere forhandlinger.



"Der er tonsvis af pres på republikanerne for at få loven igennem. Hvis de ikke kan, vil markedet antage, at det bliver meget svært at få andre dele af Trumps dagsorden igennem," siger handelschef Mary Ann Hurley fra DA Davidson i Seattle til Reuters.



Fredag morgen handles den toneangivende amerikanske statsobligation med en rente på 2,43 pct. på markedet i Tokyo.



Det er så godt som uændret i forhold til, da de danske handlere lukkede bøgerne torsdag eftermiddag.



Blandede data



Der stillede sig 258.000 amerikanere op som førstegangsledige i sidste uge, hvilket var flere end ventet, idet et estimat indikerede 240.000 nye ledige.



Til gengæld udviklede salget af nye boliger i USA sig bedre end estimeret, da salget i februar blev opgjort til 592.000 enheder på årlig basis mod 558.000 måneden før.



Der var ventet et salg på 564.000 enheder.



På månedsbasis steg salget af nye boliger med 6,1 pct., hvor økonomerne havde ventet en stigning på 1,6 pct. efter en stigning på 5,3 pct. i januar.



Fredag er ordreindgang af varige goder den eneste økonomiske offentliggørelse fra USA.



/ritzau/FINANS