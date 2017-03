Aktier: Tokyo trækker op trods Trump-afstemning og Abe-skandale

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,0 Topix +0,9 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,8

De vigtigste asiatiske aktiemarkeder ligger med positive fortegn fredag morgen.Som i de øvrige finansielle markeder er det afstemningen om en ny sundhedsreform i Kongressen i Washington, der først og fremmest optager investorerne, men også en kontrovers omkring premierminister Shinzo Abes hustru spiller ind.Det amerikanske lovforslag, der er første skridt i de mange planer fra USA's præsident, Donald Trump, har mødt en del modstand i præsidentens egne rækker, men torsdagens resultatløse forhandlinger blev mødt med et ultimatum fra Trump om, at en afstemning skal finde sted i dag uanset tvivlen om udfaldet."Dagen startede med en svag dollar og kursfald, men efter nyheden om, at der trods alt vil komme en afstemning senere i dag, blev risikobilledet vurderet som aftagende," siger investeringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Reuters.I Tokyo ser markedsdeltagerne også på en politisk skandale omkring premierminister Shinzo Abes hustru om donationer til lederen af en japansk nationalistisk skole. Det kan underminere støtten til den japanske premierminister, der fredag har benægtet, at han eller hans hustru har foretaget de kontroversielle donationer.Blandt enkeltaktierne er der bud efter Toshiba Corp., efter at den Singapore-baserede aktie-fond Effissimo Capital Management er blevet den problemramte koncerns største aktionær.Effissimo Capital Management er oprettet af tidligere kolleger til en af Japans mest berømte aktivist investorer.Toshiba fløjter op med godt 8 pct., mens Nikkei-indekset stiger 1,0 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,9 pct.De kinesiske investorer er mere tilbageholdende. Shanghai Composite bliver handlet 0,1 pct. lavere, mens CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,1 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks siver samtidig 0,2 pct., og Kospi-indekset i Seoul dropper 0,2 pct., mens Singapores Strait Times øger 0,3 pct.Børsen i Sydney slutter fredagen med en gevinst på 0,8 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,2-0,3 pct. fredag morgen.